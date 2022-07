Chelan is energieconciërge en geeft tips om te besparen: ‘In de bakfiets neem ik gratis spullen mee’

indebuurtDe energieprijzen blijven stijgen en steeds meer mensen krijgen te maken met een variabel contract. Tips en trics om je energierekening lager te houden, zijn van harte welkom en daarom zijn er in Dordrecht energieconciërges in het leven geroepen. Chelan Leser is er daar één van en legt uit wat ze doet.

Zie je iemand op een grote, elektrische bakfiets door de stad rijden? Dat kan Chelan zijn! Sinds dit jaar werkt ze 24 uur per week als energieconciërge. In de bakfiets zitten allemaal spullen waarmee ze mensen kan helpen om energie te besparen. “Ik ga voornamelijk langs bij mensen met een klein budget die in slecht geïsoleerde huizen wonen. We bieden gratis hulp door middel van tochtstrips, douchewekkers en meer. Soms gebeurt dit op afspraak, maar ik ga ook de stad in en bel bij mensen aan.”

Tochtstrips en waterbesparende douchekoppen

Met de bewoner maakt Chelan een rondje door het huis en bekijkt waar ze producten kan toepassen of tips kan geven. “In de bakfiets neem ik onder andere ook waterbesparende douchekoppen, LED-lampen en radiatorfolie mee. Dat is een speciale folie die je aan de achterkant van de radiator plakt, zodat de warmte niet naar buiten vliegt maar binnen blijft.”



De bakfiets met onder andere tochtstrips, douchewekkers en waterbesparende douchekoppen.

Eenzaamheid

Voordat Chelan als energieconciërge aan de slag ging, nam ze haar eigen huis onder handen. “Daardoor had ik me al verdiept in energieverbruik en wist ik wat er van me werd verwacht. Toen een vriendin deze vacature doorstuurde, wist ik meteen dat het bij me paste. Ik kom niet alleen om hulp te bieden, maar bied ook een luisterend oor. Sommige mensen zijn eenzaam, omdat ze thuis geen mensen meer durven uit te nodigen. Bijvoorbeeld omdat het te koud is en ze de verwarming geen graadje hoger kunnen zetten vanwege de kosten. Ze zijn dan blijer met mijn bezoek dan met de gratis spullen.”

In de kou

“Ja, het is echt schrijnend wat ik soms tegenkom. Ik ga altijd met een objectieve blik bij mensen langs, maar het raakt me enorm. Ik vind dat woningstichtingen meer verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van hun huizen. We moeten van het gas af, maar hoe gaan ze dat doen? Mensen zitten nu in de kou.”

Quote Zet je cv-ketel op 60 graden Celcius



Chelan Leser

Besparingstips

Chelan gaat voornamelijk langs bij mensen met een kleine beurs, maar ze heeft een aantal tips die iedereen kan toepassen. “Wat een groot verschil maakt, is de temperatuur van de cv-ketel. Die staat normaal op tachtig of negentig graden Celcius, maar zet ‘m op zestig graden. Het duurt dan iets langer voordat je water warm wordt, maar je bespaart er gas mee. Een andere tip: draai de kraan altijd open op koud water. Soms was je je handen voor een paar seconden, maar als je dit met warm water doet slaat de pomp aan. Voordat het water warm is, doe je de kraan alweer dicht.”

“Ook raad ik aan om meubels die tegen de verwarming staan, een halve meter naar voren te schuiven. Zo gaat de warmte niet je bank, maar de kamer in. In de winter kun je ervoor kiezen om één ruimte te verwarmen en in alle andere kamers de verwarming dicht te draaien. Het is zonde als je extra betaalt voor ruimtes waar je niet of nauwelijks bent.”

Ventileren

“Vergeet ook niet te ventileren. Vaak denken mensen dat ze niet moeten luchten, omdat dan alle warmte uit het huis vliegt. Ventileer voor het slapen gaan voor ongeveer tien minuten. In de zomer kan dit langer zijn. Natuurlijk verlies je warmte, maar het gaat niet heel snel. En voor het behoud van je huis is het heel belangrijk om te doen.”

Wil jij ook hulp met energie besparen? Via wooncomfortbezoek@drechtsestromen.net kun je een afspraak maken.

