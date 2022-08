Chef-kok Tim (25) verzorgt diners aan huis: ‘Ik wil nooit meer wat anders doen’

Tim heeft de Cas Spijkers Academie gedaan en heeft altijd als kok in loondienst gewerkt, maar middenin de coronatijd schreef hij zich in als zzp’er. ,,In de horeca was het rustig en in die periode ben ik privédiners aan huis gaan verzorgen voor mensen. Dat bleek echt een succes te zijn en toen heb ik wat later besloten om voor mezelf te beginnen, als privé-chefkok aan huis. De naam van mijn bedrijf is een mix van mijn eigen naam en die van mijn broer, Nino. Hij is zwaar gehandicapt en ik vind die link en mooi eerbetoon aan hem.”