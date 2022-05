Charmeoffensief van Loket Zwijndrecht: ‘We willen een goede buur zijn’

Inwoners klagen meer dan ooit bij gemeente Dordrecht; vooral over hoe ze zijn behandeld

Dordtenaren hadden vorig jaar heel wat te mopperen over hun gemeente. Die ontving in 2021 een recordaantal van 156 klachten. Dat zijn er vele tientallen meer dan in de jaren ervoor en het hoogste aantal sinds het eerste jaarverslag in 2000. Het vorige record dateerde uit 2005. Ook het aantal klachten bij de Nationale Ombudsman over de gemeente liep in 2021 op, tot 38 (zes meer dan een jaar eerder).

20 mei