C&A keert Papendrecht de rug toe vanwege ‘slechte bedrijfsresultaten en matige toekomstprognose’

Voor De Meent is het vertrek een aderlating, want C&A is een van de publiekstrekkers. De keten sloot eerder dit jaar ook vestigingen in onder meer Limburg en Groningen. Nu is Papendrecht aan de beurt. ,,De reden van de sluiting is het slechte bedrijfseconomische resultaat in combinatie met de matige commerciële toekomstprognose van dit filiaal’’, aldus woordvoerder Kim Boomsma van C&A. Volgens haar worden ‘regelmatig op basis van prestaties en markttrends beslissingen genomen om relevant te kunnen blijven voor onze klant’.