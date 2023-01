C&A blijft komende jaren in Dordrecht

Opvallend veel schoor­steen­bran­den in Molenlan­den: ‘We willen zelf ook heel graag weten hoe dit kan’

Veertien schoorsteenbranden en het stookseizoen is nog niet eens voorbij. De brandweer moet in de gemeente Molenlanden opvallend vaker uitrukken voor dit type brand dan in de andere regiogemeenten. ,,We weten niet waarom dat aantal veel hoger ligt.’’

10:59