CDA-lijsttrekker op bezoek bij Sociale Dienst Drechtsteden

Ruzie tussen Dordtena­ren loopt compleet uit de hand: ‘Een van de mannen had snijwonden’

Een ruzie op de Wijnbrug in Dordrecht tussen twee mannen is op donderdagavond 7 september geëscaleerd in een steek- of vechtpartij. Dat meldde ooggetuigen rond 19.45 uur aan de politie.