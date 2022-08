CBR doet aangifte van bedreiging tegen familie van gezakte examenkandidaat

Het incident speelde zich dinsdag af in de vestiging van het CBR. Die dag zouden familieleden van een gezakte examenkandidaat stampei hebben gemaakt bij de vestiging aan de Egstraat in Dordrecht. ,,De kandidaat was gezakt voor zijn motorrijbewijs en dat was mogelijk de aanleiding voor zijn familieleden om verbaal geweld te gebruiken’’, zegt woordvoerder Wessel Agterhof van het CBR, die spreekt van ‘een opstootje’.

Het komt volgens hem wel vaker voor dat mensen na een mislukte poging om een rijbewijs te halen verhaal komen halen bij de instantie, maar in dit geval was er volgens hem sprake van bedreiging. ,,En in zulke gevallen doen we altijd aangifte.’’ Onduidelijk is wat er precies gezegd is en door wie.

Woordvoerder Mirjam Hoogmoed van de politie bevestigt dat er een incident is geweest. ,,Er was kennelijk onenigheid over of iemand al dan niet terecht gezakt was. Toen wij ter plaatse kwamen, stonden beide partijen nog tegenover elkaar, maar daarna is de boel ook weer snel gesust.’’ Er werd niemand opgepakt.

