Caroline at een zoet aardappelfrietje en dit vond ze ervan

Bledar (42) zat in huis met honderden kilo's cocaïne: ‘Ik ben opgesloten, mishandeld en als slaaf gebruikt’

Een man genaamd Bledar (42) die onlangs is opgepakt in een huis vol met honderden kilo's drugs in Dordrecht, beweert dat hij daar is ‘opgesloten, mishandeld, als slaaf gebruikt en met de dood bedreigd’. Het OM gelooft vooralsnog niks van dat verhaal en ziet ‘onvoldoende aanknopingspunten’ dat de man slachtoffer zou zijn van keiharde criminelen. Zijn advocaat is woest: ‘Alles wijst erop dat hij gelijk heeft.’