Campings in de regio lopen momenteel hard vol: ‘Stel in april iedere dag tientallen camperaars teleur’

DE KWESTIE Geschrok­ken van de WOZ-waar­de? ‘Wij spekken met zijn allen de bezwaarbu­reaus’

Het was even slikken voor de meeste huizenbezitters in de Drechtsteden en Rivierenland. Een gemiddelde waardstijging, althans volgens de gemeente, van 17 procent. Die WOZ-waarde was even slikken voor veel woningbezitters. Want dit gaat geld kosten. Veel huizenbezitters maken bezwaar. ‘Gemeente: doe je werk beter!’