Cafébaas jaren na controle veroordeeld voor illegale gokpraktijken

Het voormalige gemeenteraadslid probeerde te ontkomen aan een schuldigverklaring door er tijdens een eerdere rechtszitting op te wijzen dat online gokken in Nederland inmiddels wél legaal is.

,,In het huidige tijdsgewricht zou het niet meer strafbaar zijn. Online gokken is inmiddels volstrekt gelegaliseerd’’, probeerde zijn advocaat toen de rechter ervan te overtuigen Eski zoveel jaar na de controles vrij te spreken.

Hoewel de politierechter door dit argument het Openbaar Ministerie nog wel opdracht gaf extra onderzoek te doen, kwam hij tot de conclusie dat Eski gewoon schuldig is aan het gelegenheid bieden tot gokpraktijken, waarvoor geen vergunning was verleend. Bij de controles troffen de agenten een laptop waar bezoekers op een gokwebsite geld konden inzetten op voetbalwedstrijden.

Meevallertje

Desondanks kreeg Eski wel een meevallertje. ,,De verdachte is schuldig verklaard zonder oplegging van straf of maatregel. Dit komt mede doordat de feiten dateren uit 2015 en 2016 en verdachte hierna niet meer met justitie in aanraking is gekomen en het café ook gesloten is geweest’’, deelde de rechter mede.