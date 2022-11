Café-eigenaar Bagatelle III staat volgens politie op dodenlijst, maar zaak mag van rechter weer open

COLUMN Dat hele Black Fri­day-ge­doe, trap daar nou toch niet in

Ik kan wel een nieuwe laptop gebruiken, want mijn baard groeit sneller dan dat kreng opstart. Trouwens, over baarden gesproken; mijn scheerapparaat klinkt al maanden als een Boeing 747 in nood, mijn smartphone moet ik tegenwoordig al voor de lunch opladen, m’n blender blendt alleen nog maar in etappes, mijn favoriete luchtje (‘ontdekt’ door zoonlief) is alweer op en die bureaustoel op mijn werkkamer had ik nooit online moeten kopen, want dat ding ‘staat’ leuker dan dat ‘ie zit.

24 november