Buurtserviceteam hard geraakt door brand: ‘We hebben hier wel een traantje weggepinkt’

Automobi­list met de schrik vrij na botsing met trein

Bij een botsing met een trein op de Lindtsedijk in Zwijndrecht is woensdagmiddag een automobilist met de schrik vrij gekomen. De man stond naar alle waarschijnlijkheid in zijn busje met aanhanger op het spoor te wachten tot hij vanaf de Merwedeweg de dijk op kon draaien.