Buurt verbaasd over tijdelijke parkeerplaatsen die fietspad versperren: ‘Gaat ongelukken veroorzaken’

Aan de Van Baerlestraat in Dordrecht wordt verbaasd gereageerd op de tijdelijke parkeerplaatsen die daar zijn aangelegd. ,,Dit is vragen om problemen.’’

Wagens moeten normaal gesproken fileparkeren langs die weg in de wijk Oud-Krispijn. Omdat komend jaar rioleringswerkzaamheden plaatsvinden in onder meer de Tesselschadestraat moesten extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden langs de Van Baerlestraat. Die extra ruimte is gevonden door de bestaande parkeervakken als het ware een kwartslag worden gedraaid, waardoor in één klap tientallen auto's meer geparkeerd kunnen worden langs dezelfde straat.

Quote Fietsers worden nu verwezen naar het wandelpad langs de sloot, maar dat doet natuurlijk helemaal niemand Jasper Stamm

Niet iedereen is blij met de gekozen oplossing, zoals omwonende Jasper Stamm. ,,Fietsers worden nu verwezen naar het wandelpad langs de sloot, maar dat doet natuurlijk helemaal niemand.’’ Gevolg is dat fietsers er nu geregeld voor kiezen om op de autoweg te gaan rijden. ,,Dat gaat natuurlijk ongelukken veroorzaken, zeker omdat auto's achteruit moeten rijden om hun parkeerplek te verlaten.’’

Nog een keer oversteken

Ook bewoner Gertjan Kleinpaste, tevens politicus voor de lokale partij Gewoon Dordt, is kritisch. ,,De gedachte is dat fietsers langs het water gaan rijden en er staan ook borden die hen daarheen verwijzen, maar dat zie ik weinig gebeuren. En als ze dat wel doen, dan moeten ze aan het einde van dat pad nog een keer oversteken. Het blinkt niet uit in duidelijkheid. Er zit behoorlijk wat risico in deze situatie.’’

De gemeente laat weten dat het niet anders kon. ,,Het was ook de enige manier om de parkeerproblemen voor mensen in Tesselschadestraat tijdelijk op te lossen’’, zegt woordvoerder Edward Ernst. ,,Het is geen ideale situatie en tijdelijk. Om deze gevaarlijke situaties te voorkomen is juist de omleiding gemaakt.’’

