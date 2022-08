Buschauffeurs Qbuzz staken komende dinsdag

Twee jaar cel voor dakloze dief in Dordt: ‘Geen enkele hoop dat hij uit zichzelf op rechte pad blijft’

Een dakloze wordt wegens vier winkeldiefstallen in Dordrecht twee jaar opgesloten in een inrichting voor stelselmatige daders. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De man staat bij de Dordtse politie bekend als een veelpleger.

