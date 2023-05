Burgemeesters druk met huwelijksjubilea: ‘Elkaar vrij laten en veel van elkaar houden’

Stukje bij beetje wordt zwembad Blokweer ontmanteld

De zwembadbak van het door tegenslag geteisterde zwembad Blokweer in Alblasserdam verdwijnt stukje bij beetje. Dat moet omdat de huidige bak lijdt aan roestvorming en scheuren in de constructie. In plaats van een RVS-bassin ligt er over een aantal maanden een betonnen bassin in het complex aan de Sportlaan.