Burgemeester Kolff sluit café Bagatelle III, waar Remsley vlak voor zijn liquidatie binnen was, opnieuw

De sluiting vindt plaats in overleg met politie en Openbaar Ministerie, duurt tenminste een maand en vindt plaats vanwege dreiging op het pand, zo schrijft de gemeente in een persbericht.

Woonde moordenaar van Dordtse Remsley in de buurt van plaats delict? Dader ‘verdween in het niets’

Het café aan het Van Oldenbarneveltplein in Dordrecht bevindt zich tegenover de plek waar Remsley werd geliquideerd. Eigenaar Baris Gündüz zei dat Remsley niet in het café was geweest, maar volgens de politie is dat wel het geval. Twee weken geleden mocht het café weer open, maar nu is het dus wederom op last van de gemeente gesloten.