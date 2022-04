Burgemeester kan schepen niet afremmen, zelfs niet bij hoogwater

Dat schrijft hij in antwoord op verontruste vragen van VVD’er Ron Bijl. Bijl, toen nog gemeenteraadslid, schrok zich in februari helemaal lam toen bij hoog water het Veerplein onder water kwam te staan. ,,Er kwam zo'n groot gevaarte van een binnenschip langs en het water van de boeggolven klotste over de gele blokken van de tijdelijke waterkering, tegen de huizen aan.’’