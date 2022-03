Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis nieuwe informateur in Ambacht, SGP-CU wacht af

SGP-Christen­Unie aan zet in Hen­drik-Ido-Am­bacht, VVD wil onafhanke­lij­ke informa­teur

SGP-ChristenUnie is aan zet in Hendrik-Ido-Ambacht. De partij van lijsttrekker André Flach werd zoals verwacht de grootste met zeven zetels. De huidige coalitie behoudt er de meerderheid, al leverden Gemeente Belangen en het CDA wel allebei een zetel in.

17 maart