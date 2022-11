Burgemeester De Vries waarschuwt voor te grote afhankelijkheid van zzp’ers: ‘Hebben minder binding met de gemeenschap’

De Sliedrechtse burgemeester Jan de Vries uit zijn zorgen over de toename van aantal zzp’ers in de publieke sector. Het leidt volgens hem mogelijk tot hogere kosten, die uiteindelijk op het bordje van inwoners belanden, en als de trend voortzet ‘een volledig vastlopende dienstverlening van gemeenten’.

Zo ernstig als in de zorg en het onderwijs, waar het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) in vijf jaar tijd met 50 procent steeg tot 169.000 personen, is het volgens de burgemeester nog niet in ‘gemeente-land’. Door grote arbeidsmarktkrapte voorspelt De Vries wel dat ook gemeenten hier meer en meer mee te maken krijgen. En die afhankelijkheid van zzp’ers moet wat hem betreft niet te groot worden.

Tweedeling op werkvloer

Onlangs zette hij in Binnenlands Bestuur, een magazine voor de hoger opgeleide ambtenaar en bestuurder, uiteen waarom en hoe. Hij vreest namelijk een tweedeling op de werkvloer, waarbij medewerkers met een vaste aanstelling ‘opdraaien voor de onaantrekkelijke diensten en taken’. ,,Vaak hebben zzp’ers ook minder binding met de gemeenschap. Kennis van het vak én de gemeente, waarbij onze mensen aan een half woord genoeg hebben omdat ze de plek of de omstandigheden kennen, is voor inwoners van groot belang.’’

Quote Als de inhuur van zzp’ers groot is, stijgt uiteinde­lijk de gemeentebe­las­ting Jan de Vries, Burgemeester Sliedrecht

Het inhuren van zogenoemde externen is ook duurder voor gemeenten. ,,En als die inhuur van zzp’ers groot is, stijgt uiteindelijk de gemeentebelasting.’’ Hij pleit ervoor meer rekening te houden met de behoeften van de vaste medewerkers. Hen moet meer autonomie en diversiteit in werk worden geboden en minder werkdruk.

Loopbaankansen

Dat kan volgens De Vries als gemeenten meer gaan samenwerken op dit vlak in plaats van elkaar beconcurreren. ,,In Drechtsteden doen we dit al vrij aardig. Mensen in de ict, juridische zaken en communicatie werken in deze regio voor meerdere gemeenten. Het bindt medewerkers met kennis en ervaring aan de regio, want ze hebben afwisselend werk en betere loopbaankansen.’’

Graag ziet hij dit delen van ambtenaren ook op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen en klimaat. ,,Op deze complexe terreinen liggen in onze regio grote opgaven. Die kunnen we het best gezamenlijk oppakken.’’

Alleen maar negatief over zzp’ers is De Vries overigens niet. Deze ‘externen’ kunnen in zeer drukke tijden, bij een hoog ziekteverzuim of vanwege specifieke kennis ‘een welkome aanvulling’ zijn. In zijn eigen Sliedrecht heeft de gemeente momenteel 153 mensen in dienst, waarvan er negen zzp’er zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.