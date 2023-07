Burenraad van Chemours ziet na zes jaar weinig toekomst meer: ‘We zijn helaas terug bij af’

DORDT EIGEN-AARDIG Lourens van der Steen, de maker van de Dordtse leeuwen, heeft meer gedaan

Een paar weken geleden schreef Eigen-Aardig over misschien wel de meest miskende en tegelijkertijd bekendste beelden van de stad: de leeuwen van het stadhuis. Het ontwerp voor de gegoten beelden is van de Dordtse beeldhouwer Lourens van der Steen. Het gieten was in die tijd, 1841, een technisch hoogstandje. Van der Steen (1806-1893) noemde zich zijn hele leven beeldhouwer. Hij moet dus buiten de leeuwen nog veel meer werken gemaakt hebben, maar die zijn onbekend. Gelukkig reageerden lezers en kwamen met tips.