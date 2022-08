Buitenbios Papendrecht gaat toch geen Top Gun Maverick vertonen, maar deze film kan je wél bekijken

Het is de eerste keer dat er een buitenfilm gepland is in Papendrecht en de inwoners mochten de afgelopen weken kiezen welke film er op het programma zou staan. De keuze ging uit naar de blockbuster die al maanden volle zalen over de hele wereld trekt. En dat is ook gelijk de reden dat er bij nader inzien geen toestemming komt van de filmmaatschappij voor de gratis vertoning: de film is nog té succesvol.