Brugwachter Teus geeft in december het jawoord aan zijn Gerrie, iedereen is welkom

De poppen zullen, wederom bij hoge uitzondering, het brugwachtershuisje verlaten voor de bruiloft. ,,Als het aan mij had gelegen, was ik op 10 december gewoon in m’n brugwachtersuniform getrouwd. Al zolang ik de Prins Hendrikbrug bedien, draag ik dat met trots. Het hóórt bij mijn functie, toch? Bovendien straalt zo’n uniform gezag uit’’, schrijft de bekende Dordtenaar op Facebook.

Dat zag zijn toekomstige vrouw Gerrie duidelijk anders; hij moet het pak aan waarin de neef van Teus - die allang weer gescheiden is, maar toch - ooit in trouwde. Op het jasje zit het Bronzen Erekruis van de Koninklijke Bond Van Brugwachters (KBVB), wat Teus kreeg van burgemeester Kolff.

In het huisje is Gerrie druk bezig met het maken van haar eigen bruidsjurk. Op zaterdag 10 december is iedereen vanaf 14.00 uur welkom in het Binnenvaartmuseum, waar Teus en Gerrie aan boord van duwboot René Siegfried een halfuur later elkaar het jawoord geven. Als ze het met elkaar uit weten te houden tot die tijd, tenminste.