Brug dicht, dan fietsers gratis met de waterbus? ‘Als ie dicht is, moet er een alternatief worden geboden’

Rijkwaterstaat gaat in gesprek met de gemeente Alblasserdam om te bezien of het mogelijk is fietsers gratis mee te laten varen met de waterbus als er een lange storing is bij de Burg over de Noord.

Als er een lange storing is aan de Brug over de Noord bij Alblasserdam, dan verschijnen binnen een mum van tijd verkeersregelaars die auto’s omleiden, maar fietsers hebben het nakijken en moeten maar zien hoe ze aan de andere kant van de rivier komen. Dat moet anders, vindt de VVD in het dorp.

Quote Als de brug er langdurig uitligt zoals vorige week, dan moet er een alterna­tief geboden worden Herman Verweij

Twee weken geleden was het weer eens zover. Vier uur lang lag de brug tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam eruit. Voor auto’s was er niet direct een probleem: zij konden kiezen voor de naastgelegen tunnel en vrachtwagens met gevaarlijke stoffen werden omgeleid over de N3. Maar voor fietsers is in zulke gevallen niets geregeld: in de tunnel is immers geen fietspad. Zij kunnen dan alleen naar de andere kant van het water door de waterbus te pakken. Maar daar moeten ze wel voor betalen.

‘Helemaal niet raar’

De VVD wil daarom dat fietsers in dit soort gevallen gratis mee mogen met de waterbus. ,,Als de brug er langdurig uitligt zoals vorige week, dan moet er een alternatief geboden worden”, aldus raadslid Herman Verweij tijdens een gemeenteraadsvergadering. ,,Het is helemaal niet raar om dat aan Rijkswaterstaat te vragen om dat te betalen. Dat hebben we op andere plekken eerder ook gezien, bijvoorbeeld in Rotterdam.”

Wethouder Marten Japenga beloofde om de tafel te gaan met de instantie. Ook Rijkwaterstaat laat desgevraagd weten in gesprek te gaan met de gemeente hierover.

Bij het groot onderhoud van het fietspad op de Papendrechtsebrug liet Rijkwaterstaat zelfs elke dag een fietspont varen om alle tweewielers over te zetten. Die afsluiting duurde bijna drie maanden.

