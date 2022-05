Brigitte biedt gratis voedsel en kleding via buffetkast ‘Ondanks de drempel worden er de hele dag door spullen gepakt’

De keukenbuffetkast die de 53-jarige Bouman er speciaal voor kocht op Marktplaats, staat sinds 7 mei langs de Vijzellaan, ter hoogte van de middelste brug. ,,Ik voel een noodzaak om mensen op een andere manier te helpen dan we nu gewend zijn’’, vertelt ze over haar motivatie om ‘vanuit’ deze kast gratis voedingswaren, maar ook tweedehands kleding én kleine interieuraccessoires aan te bieden. ,,We verzanden in Nederland in wet- en regelgeving. Een simpele manier van denken en handelen lijkt te verdwijnen. Hulp bieden, zorgen en ondersteunen is bijna gelijk geworden aan bureaucratie. Soms moet je proberen een verschil te maken door het gewoon te doen.’’