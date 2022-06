Brandweer rukt uit voor ‘rokend’ mobieltje achter een raam in de Dordtse binnenstad

ALBLASSERDAM Geluids­over­last op skatepark, dus komt er een 'stillere’ halfpipe: ‘Belangrij­ke speelvoor­zie­ning’

Na verschillende meldingen over geluidsoverlast op het skatepark in Alblasserdam, is besloten een 'stillere halfpipe’ te plaatsen. Dinsdag wordt-ie officieel geopend.

14:01