Branden volgen elkaar op in Crabbehof en Wielwijk; politie zoekt mogelijke betrokkene

UPDATEDrie branden in om en nabij drie uur tijd; dat gebeurde maandagavond in en tussen Crabbehof en Wielwijk. De brandweer rukte uit voor een in de brand staande Dixi, even later was het raak in een schuur op de Zuidendijk en vervolgens stonden er afvalzakken in Wielwijk - vlakbij de schuur - in de fik. De politie is voor in ieder geval één van de branden op zoek naar een eventuele betrokkene.