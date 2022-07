Brand veroorzaakt ravage in tuin in Hendrik-Ido-Ambacht

De tuinbrand aan de Margrietstraat in Hendrik-Ido-Ambacht ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag rond de klok van 01.00 uur. De schutting vatte als eerste vlam. Later sloeg het vuur ook over naar de tuinmeubelen en de schuur in de achtertuin. Ook de naastgelegen schuur in de tuin van de buren kon niet aan de vlammen ontkomen.