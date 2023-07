Brand Parkies 2023 in Dordrecht: dit moet je weten

REPORTAGE Prachtig weer, maar zwemplas­sen rondom Chemours liggen er bijna verlaten bij: ‘Ik ga alleen pootje baden’

De vlaggen kleuren goedkeurend blauw, de zon schijnt uitbundig en het water heeft de testen doorstaan, maar bij de zwemplassen in de Dordtse Merwelanden en het Lammetjeswiel in Alblasserdam heerst vrijdagmiddag een serene rust. Het nieuws dat er PFAS in het water zit, lijkt veel badgasten af te schrikken. ,,Het is belachelijk rustig.’’