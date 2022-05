Brand op dak stichting Yulius Dordrecht

MET VIDEO Vrouw om het leven gekomen bij keiharde botsing in Alblasser­dam

Een vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven gekomen nadat ze met haar scooter keihard in botsing kwam met een auto. Het ongeluk vond plaats op de Edisonweg in Alblasserdam. Op de scooter zat nog een vrouw, die raakte zwaargewond. De betrokken automobilist is aangehouden.

6 mei