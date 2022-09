Bovenbaan Dordtse ijsbaan gaat vrijdag open, ondanks energiekosten (maar volgend jaar is nog niets zeker)

Bij de Sportboulevard en de verenigingen die gebruik maken van zwembad, sporthal en ijsbanen leven al een tijdje grote zorgen over de stijgende energierekening. Bij de ijsbaan waar de kunstschaatsers gebruik van maken, is het licht al uitgezet. Daarnaast is het zwembadwater anderhalve graad kouder (nu 25 graden) en zijn ook de douches minder warm.

Deuren sluiten

De vrees bestaat dat de energierekening volgend jaar stijgt van 6 ton naar 2,2 miljoen euro, waarmee de vraag opdoemt of de Sportboulevard in de winter niet tijdelijk de deuren moet sluiten. Het kabinet kwam op Prinsjesdag met maatregelen om de energierekening voor huishoudens omlaag te brengen, maar voor onder meer zwembaden is er nog geen oplossing.

Wethouder Tanja de Jonge liet woensdagavond in de raadscommissie in het midden wat de gevolgen zijn voor de Sportboulevard, waar de gemeente gezamenlijk met Optisport in de exploitatie zit. ,,We zijn al langere tijd in gesprek met Optisport. Er is nog niets over besloten’’, zei ze.

‘In goed overleg’

,,We zijn in goed overleg over wat er kan aan besparingen en andere maatregelen die kunnen worden genomen. Alle opties liggen open. De Sportboulevard heeft nu eenmaal een grote complexiteit, met heel veel installaties en een ijsbaan die aan het zwembad is gekoppeld. Daar komt wel even iets meer bij kijken dan met elkaar aan tafel zitten en zeggen ‘zo gaan we het doen’.’’

