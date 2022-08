Bouwvergunning in Dordt 3000 euro duurder dan in Ambacht

Erwin doet mee aan WK Kunstzweef­vlie­gen: ‘Als het maar even kan, hang ik onderstebo­ven in de lucht’

Het was al een jaar of dertien geleden dat een Nederlander meedeed aan het WK Kunstzweefvliegen, maar deze week vertegenwoordigt Erwin Vorenhout onze driekleur. ,,In die 2 minuten dat je in de lucht bent, moet alles kloppen.’’

26 augustus