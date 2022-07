Bouwen van binnenvaartschepen is booming: ‘En ik zie een mooie toekomst voor riviercruiseschepen’

Over circa vier weken wordt in de Rotterdamse haven een schip uit China verwacht met daarop dertien binnenvaartcasco’s. Allemaal gebouwd in opdracht van RensenDriessen en ook het hele transport is tot in detail door de Zwijndrechtse onderneming geregeld. Vanuit de Maasstad gaan ze door naar afbouwwerven in diverse plaatsen in Nederland.