Bouw van koopwoningen voor huurders met amper kans op huizenmarkt van start

Gerdien Siedsma en Stefano Noteboom hoorden bij de gelukkigen die ingeloot werden. Het stel huurt een flatje aan de Turk in Zwijndrecht en probeerde vorig jaar een huis te kopen, maar haakte gefrustreerd af. ,,We hebben als starter niet zo veel vermogen om te overbieden. Dan boden we 220.000 euro op een woning van 2 ton, maar dan werd die verkocht voor 260.000 euro”, vertelt het tweetal. ,,Na een half jaar vergeefs zoeken zagen we in dat dit geen gezonde manier was om een huis te kopen. Dit project van Woonbron kwam daardoor als een geschenk uit de hemel. Hier hadden we als huurders ineens een voordeel. We waren dan ook heel erg blij toen we ingeloot werden.”