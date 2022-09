Bouw en renovatie van bogen Van Brienenoordbrug mogelijk op Duivelseiland: ‘Een megaoperatie’

Duivelseiland is volgens Rijkswaterstaat niet de enige plek die in beeld is voor de bouw van een tijdelijke werf, maar veel alternatieven zijn er niet. Zo viel eerder het bouwdok aan de Oude Maas in Barendrecht al af. ,,Het aantal mogelijke locaties om bruggen van een dergelijke omvang in zijn geheel te kunnen plaatsen is zeer beperkt’’, stelt woordvoerder van Rijkswaterstaat Hanneke Derksen. Dit komt volgens haar mede doordat de brugbogen over het water moet worden getransporteerd, niet alle bruggen tot een hoogte van 45 meter open kunnen en doorgangen niet overal breed genoeg zijn.