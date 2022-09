Bouw 31 sociale huurwoningen Crabbehof van start: ‘Een andere mix van woningen’

Henk (81) helpt minder valide treinreizi­gers en houdt zo tegelijker­tijd zijn huwelijk leuk

Blinden en mensen in een rolstoel of scootmobiel kunnen op de stations Dordrecht en Zwijndrecht al jaren rekenen op hulp van Henk de Hei (81). ,,Oost, west, thuis is het ook niet alles - want dan moet ik naar de vrouw luisteren’’, verklaart de Dordtenaar zijn werklust. Zo'n vijftig tot zestig keer per maand rukt hij uit naar een treinstation om reisassistentie te verlenen.

19 september