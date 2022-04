Boskalis spint garen bij snelle toename van aantal windparken op zee; opnieuw miljoenencontract

VIDEO Barry (16) wil heel graag een AED in de wijk: ‘Ik heb alleen deze week al drie mensen gereani­meerd’

Hij is pas zestien jaar oud en daardoor eigenlijk een paar jaar te jong om burgerhulpverlener te zijn. Toch is Barry Kroonen het. De Dordtenaar wil heel graag een AED in zijn buurt, want hij ervaart zelf elke week opnieuw hoe handig dat apparaat kan zijn. ,,Het kan echt het verschil maken.’’

18 april