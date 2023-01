Boskalis pakt honderdste opdracht voor windpark op zee: ‘Betrokken bij helft van alle parken wereldwijd’

Drukbezet jaar

Het wordt het honderdste windpark op zee waar Boskalis de afgelopen tien jaar aan heeft gewerkt. De verwerving van dit project volgt op een drukbezet jaar voor Boskalis in de windmarkt. De kraanschepen Bokalift 1 en 2 (foto) en het valpijpschip Seahorse waren actief op diverse projecten in Taiwan en ook is bodem- en grondonderzoek uitgevoerd ten behoeve van windprojecten in de Verenigde Staten en Europa. Ook aan deze kant van de oceaan is Boskalis actief was met zijn kabellegschepen.