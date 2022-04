Boskalis investeert in ombouwen van schepen, zodat ze aanzienlijk minder brandstof verbruiken

Het wereldre­cord voor de meeste tegelijker­tijd draaiende molens is gezet: ‘Was wel even haasten’

Het was even flink haasten, afgelopen zaterdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur. Door het hele land en zelfs daarbuiten gingen molenaars aan de bak om het wereldrecord voor de meeste tegelijkertijd draaiende molens neer te zetten. Molen Kyck over den Dyck deed mee, maar ook in Alblasserdam en Vijfheerenlanden zetten molenaars zich in.

11 april