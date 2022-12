Boodschappen doen op nieuwjaarsdag? Deze supermarkten zijn gewoon open

Asiel zamelt geld in voor zieke kat uit Oekraïne: ‘Baasjes mochten Milla niet houden in vluchtelin­gen­op­vang’

De Kattenmand in Nieuw-Lekkerland heeft zich ontfermd over een poes uit Oekraïne, die niet bij haar baasjes in de vluchtelingenopvang kon blijven. Omdat het beestje medische zorg nodig heeft, is het asiel een doneeractie gestart voor Milla.

29 december