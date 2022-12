Bomenridders woedend om snelle kap van bomen in Wielwijk

Lage Waard begint eigen lerarenop­lei­ding

Scholengemeenschap De Lage Waard begint in Papendrecht een eigen lerarenopleiding. Docenten in spe krijgen hun opleiding direct in de praktijk. Voor de theorielessen wordt een beroep gedaan op de Christelijke Hogeschool Ede en de Driestar Hogeschool in Gouda.

5 december