Bomenridders laten weer van zich horen: laat bomen op terrein naturistencamping hoe dan ook staan

Bomenrid­der uit actiegroep gegooid vanwege ‘radicaal’ standpunt

Guido Frantzen is vanwege zijn ‘radicale’ standpunt uit de Bomenridders geknikkerd, een club die zich inzet voor het behoud van bomen. Frantzen strijdt tegen de kap van bomen in het Weizigtpark in Dordrecht. ,,Hij had zich als woordvoerder van de Bomenridders opgeworpen, maar ons standpunt steekt iets anders in elkaar”, aldus voorzitter John Steegh.