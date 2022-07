Bomen aan voet Grotekerkstoren komen eindelijk terug

Tropisch warm in de regio: zwembaden zitten vol, snoeihete brug en extra zorg voor dieren

Het was vandaag een tropische warme dag. Zwembaden zitten inmiddels vol en op de brug tussen Dordrecht en Zwijndrecht is het ter plaatse 46 graden Celsius. Toch hanteren de meeste winkels en restaurants in onze regio hun reguliere openingstijden. In tegenstelling tot andere plekken in het land. In dit artikel houden wij je op de hoogte.

19 juli