Boetes voor laden en lossen op fietspad voor De Kleine Griek blijven overeind

Kritiek op arrestatie eigenaar De Kleine Griek: ‘Kan toch niet dat je met verswaren halve binnenstad door moet

De aanhouding van de eigenaar van restaurant De Kleine Griek in Dordrecht is slecht gevallen bij de Fractie Van Waardhuizen. Die vindt dat het zo niet langer kan. De eigenaar, Antonio Pertsinidis, kreeg vorige week een bekeuring toen hij op de Vriesebrug, drank aan het lossen was en zijn moeder er afzette die ook in de zaak werkt.