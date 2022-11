Boaz (43) plakt er nog een jaar aan vast als klimaatburgemeester: ‘Moeten crisis in de bek kijken’

Na maanden van protesten, gaat dan toch de ketting­zaag tekeer in het Weizigt­park

De omstreden kap van bijna honderd bomen in het Weizigtpark in Dordrecht is deze week van start gegaan. Er was maandenlang protest uit de buurt, maar het plan bleef zoals het was. Lang niet iedereen heeft zich daar al bij neergelegd.

1 november