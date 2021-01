Bloemisten bibberen buiten van de kou, maar zijn dankbaar voor uitzonderingspositie

VIDEO Waarom Henry (44) elke week, zomer of winter, minstens drie keer in de zwemplas springt

10 januari Kom bij Henry C. Kortman niet aan met opmerkingen over de kou. De Alblasserdammer mediteert elke week, zomer of winter, minstens drie keer in zwemplas het Lammetjeswiel in zijn woonplaats. ,,Als ik daarna uit het water kom, ben ik één brok energie.’’