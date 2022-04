Bloedserieuze zaak op 1 april: streepjes in naam Hendrik-Ido-Ambacht zijn geen grap

Menigeen dacht bij deze vragen van SGP-ChristenUnie-gemeenteraadslid Jeroen van der Laan aan een grap, maar het is voor hem een bloedserieuze zaak. ,,Natuurlijk zijn het vragen met een knipoog. Door ze op deze dag te stellen, hoopte ik er extra aandacht voor te krijgen, want het is wel een echt probleem.’’

De vragen staan inmiddels op de lijst van ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering van 9 mei. Er is geen ontkomen aan: burgemeester en wethouders moeten antwoord geven.

,,Die koppelstreepjes horen gewoon in de naam. Als je ze weglaat, is dat een spelfout. Dat staat niet professioneel. Als je Zwijndrecht met een S zou schrijven of Dordrecht met een G, dan zou niemand dat accepteren. Dit is precies hetzelfde.’’

Quote Als je er eenmaal op let, zie je het steeds vaker Jeroen van der Laan, Gemeenteraadslid Hendrik-Ido-Ambacht

Hij heeft al langer bijzondere aandacht voor dit probleem: ,,Ik ben die streepjes zelf eens vergeten in een bericht aan onze vroegere wethouder Teunis Stoop, ook een zeer taalgevoelig man. Dat kreeg ik prompt terug met allemaal correcties. Sindsdien let ik erop. Als je dat doet, zie je het vanzelf steeds vaker. Op bedrijfsbusjes, maar bijvoorbeeld ook op omleidingsborden van de gemeente.’’

Op social media werd overigens om Van der Laan gelachen, omdat in zijn persbericht de streepjes in het logo van zijn partijafdeling ook ontbraken. ,,In het echt staan ze er wel. Ik heb ze weggehaald in Photoshop, omdat het bij ons in een campagnefilmpje voor de verkiezingen ook echt fout ging. Dat konden we niet meer corrigeren. Ik wil maar zeggen: ook wij zijn niet zonder zonde.’’

