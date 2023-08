Blik op nieuw seizoen Kozakken Boys: ‘Hoop echt dat het na een teleurstellend seizoen, straks beter gaat’

Ook komende maanden negatief zwemadvies voor De Merwelan­den: ‘We zijn liever te streng’

De rode borden met daarop ‘negatief zwemadvies’ blijven voorlopig staan langs het water van De Merwelanden. Na nader onderzoek door het RIVM is besloten dat de waarschuwing bij de plas in ieder geval tot 1 oktober blijft staan nu blijkt dat de hoeveelheid PFAS die mensen binnenkrijgen als ze er zwemmen kan oplopen tot 40 procent van de toelaatbare hoeveelheid per dag. Bij kinderen is dat nóg meer.