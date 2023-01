Blijdschap over bijeenkomsten hoogspanningsmasten in Molenlanden: ‘Snappen dat dit veel kan losmaken’

Wethouder Jan Lock juicht de inloopbijeenkomsten toe: ,,We snappen dat deze informatie veel kan losmaken. Het is daarbij onze taak om iedereen goed en geregeld te informeren over de ontwikkelingen en de inwoners tijdig te betrekken. Wij zijn ons volledig bewust van de impact die een nieuwe verbinding door onze gemeente kan hebben, maar ook van de noodzaak van een dergelijke verbinding voor de energietransitie.”

Afgelopen zomer werd al bekend dat het ministerie en netbeheerder TenneT aan de slag waren met het oplossen van een knelpunt in het landelijke hoogspanningsnetwerk tussen Krimpen aan den IJssel en Geertruidenberg. Het netwerk kan de stroomvraag namelijk niet meer aan en daarom moet de capaciteit worden vergroot. Hoewel de exacte routes van de varianten nog niet bekend zijn, doorkruist een van de twee varianten Molenlanden. Een andere variant loopt door de Biesbosch.

Onrust

Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding omvat 15 gemeenten en twee provincies. Met al deze bestuurlijke partners is de gemeente Molenlanden in gesprek, op zoek naar regionale overeenstemming. ‘Hoe meer regionale partners dit advies ondersteunen, hoe zwaarder dit advies weegt’, laat Molenlanden weten. De gemeente kan nog niet zeggen welk tracé haar voorkeur heeft.

Op meer plekken in de regio is onrust ontstaan over de hoogspanningsmasten. Moederijk heeft al laten weten niet te zitten wachten op nieuwe hoogspanningsmasten.

Er is dinsdag 24 januari een infobijeenkomst in Het Carillon in Nieuw-Lekkerland, op donderdag 2 februari in gebouw De Parel in Hardinxveld-Giessendam. Beide inloopbijeenkomsten zijn van 19.00 tot 21.00 uur.

