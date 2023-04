Bjorn werd van elke middelbare school gestuurd, nu is hij miljonair: ‘Geld boeit me niet’

DE KWESTIE Betaald parkeren in Dordtse wijken? ‘Probleem werkgevers niet op bord bewoners leggen’

Betaald parkeren, en dan niet alleen in de binnenstad, wordt in steeds meer steden gewoon. Na Rotterdam is ook Dordrecht bezig parkeren in wijken in te voeren. Zo hebben inwoners van een deel van de Indische Buurt sinds eind vorig jaar een vergunning nodig en moeten (winkel)bezoekers ook daar betalen voor een parkeerplaats. Meer vrije parkeerplaatsen voor de buurt, maar ook klagende ondernemers. Onze lezers zeggen: ,,Waarom moet een vergunning voor de buurtbewoners zoveel kosten? Die zou mijns inziens gratis moeten zijn.’’