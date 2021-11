Bizarre beelden van wilde achtervolging: auto met 140 kilometer per uur door Dordrecht

Onderzoek wijst uit: Alblasser­dam­mers moeten hun huis beter ventileren

De concentratie fijnstof in Alblasserdamse woningen is niet hoger dan bij wet is toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren in tachtig woningen. Er werd in de huizen onder meer gemeten voor fijnstof, stikstofoxiden en ozon.

18 november